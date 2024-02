Mulher morre após se queimar fritando ovo

Elisângela Oliveira de Jesus tinha apenas 33 anos | Foto: Reprodução/Instagram

A moça sofreu várias queimaduras pelo corpo depois de transferir o ovo, que estava dentro de um copo, para a frigideira. As chamas a atingiram em cheio.

Mesmo uma tarefa aparentemente simples, como fritar um ovo, pode se tornar perigosa se não forem observadas as medidas de segurança adequadas. O contato entre óleo quente e água pode resultar em um incêndio repentino, colocando em risco a vida e a integridade física das pessoas próximas. Foi isso que, infelizmente, aconteceu com uma paulistana.

Elisângela Oliveira de Jesus, de apenas 33 anos, morreu nesta segunda-feira (26) na Santa Casa de Limeira, no interior de São Paulo, após um trágico acidente doméstico enquanto tentava preparar um ovo frito. Após dez dias de internação, Elisângela teve uma parada cardíaca, conforme informações fornecidas pela polícia.

O incidente ocorreu na casa de Elisângela, em Rio Claro, cidade vizinha a Limeira, no dia 16 deste mês. Relatos preliminares indicam que ela estava aquecendo óleo em uma frigideira e transferiu o ovo para um copo antes de começar a fritá-lo.

Suspeita-se que havia água no copo, o que pode ter desencadeado um incêndio ao entrar em contato com a frigideira quente. As chamas atingiram Elisângela e suas vestimentas.

O marido da vítima conseguiu extinguir o fogo e buscar ajuda, porém, Elisângela sofreu graves queimaduras. Ela recebeu os primeiros socorros em um hospital local antes de ser transferida para a ala de queimados da Santa Casa de Limeira. Apesar dos esforços, ela não resistiu e faleceu após sofrer uma parada cardíaca.

Elisângela deixa uma filha de 1 ano e 8 meses. O sepultamento está agendado para as 17h desta segunda-feira no Cemitério Municipal de Itirapina.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/16:20:30

