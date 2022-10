Receita Federal apreende 13 quilos de drogas dentro de encomendas dos Correios, no Pará

Um vídeo encaminhado a reportagem mostra o momento em que a equipe de cão de faro da Receita Federal acha a droga (Foto:Divulgação / Receita Federal).

Por volta de 13 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela Receita Federal, nesta quinta-feira (6), dentro de dois pacotes de encomendas postais nos Correios da Grande Belém.

O trabalho de localizar a carga da droga foi realizado pela equipe K9 a Alfândega de Belém e Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando.

Ao todo, essa é a quinta apreensão de drogas em encomendas na semana de véspera do Círio 2022. Foram 35kg de entorpecentes capturados. As informações foram repassadas pela Receita à reportagem de O Liberal.

Segundo o órgão, os pedidos foram postados em Santa Catarina com destino à capital paraense.

A Receita Federal já apreendeu mais de 40 kg de drogas em encomendas somente neste ano.

Receita Federal apreende 21 kg de drogas dentro de encomendas em Belém

Um vídeo encaminhado a reportagem mostra o momento em que a equipe de cão de faro da Receita Federal acha a droga. Na filmagem que tem mais de 10 segundos, um pastor-alemão aparece farejando as caixas de encomendas. Num dos pacotes, o animal indica que tem algo errado e é recompensado em seguida.

Segunda apreensão de drogas vindas de Santa Catarina

Está é segunda apreensão divulgada pela Receita Federal com encomenda vinda de Santa Cantarina. Na última terça-feira (4), pelo menos três encomendas postais com drogas foram registradas numa das unidades dos Correios, na Grande Belém. As drogas tinham como destino final a capital paraense.

Somente neste ano, foram apreendidos mais de 40kg de entorpecentes, como haxixe, ecstasy e skunk, na Região Metropolitana de Belém, segundo a Receita Federal. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 06/10/2022/

