Criança de 3 anos tem suspeita de poliomielite no Pará

(Foto:Reprodução) – A paciente pode estar com a doença conhecida como paralisia infantil, após ser detectada a presença do vírus sabin like 3. Entretando, caso ainda está sendo investigado.

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é considerada erradicada no Brasil desde 1994. No entanto, a queda na cobertura das vacinas, especialmente em crianças, acende um sinal vermelho para médicos e cientistas. O risco de casos da pólio voltar a ser registrados no país é elevado, inclusive pelo fato da doença ainda se manifestar em outras partes do mundo.

Na tarde desta quinta-feira (06), a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA) confirmou que uma criança de 3 anos está sob suspeita da doença no município de Santo Antônio do Tauá, nordeste do Estado. O caso ainda está sob investigação. O Ministério da Saúde foi notificado hoje e também acompanha o caso

Por nota, o Instituto Evandro Chagas (IEC/SCTIE/MS) informou que recebeu da Sespa uma amostra de fezes da criança e que “no dia 04 de outubro, o IEC confirmou o resultado positivo por meio do sistema Gerenciador de Amostras Laboratoriais – GAL” e “feitos o isolamento viral e a caracterização intratípica pelo Laboratório de Enterovírus (LEV) do IEC, o vírus foi caracterizado como o vírus vacinal Sabin Like 3”.

No momento, o Ministério da Saúde lidera uma campanha de vacinação contra a pólio, mas, devido à baixa procura pelos imunizantes, ela será prorrogada. (Com informações do DOL).

