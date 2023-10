Círio de Nazaré: Carro dos Milagres foi introduzido na procissão para lembrar intervenção atribuída à N. S. em Portugal

Carro dos Milagres na Basílica Santuário, em Belém. — Foto: Divulgação / Aguinaldo Martins

Cavaleiro parou à beira do precipício e dedicou salvamento à Senhora de Nazaré. História foi lembrada com Carro dos Milagres, que passou a recolher os chamados ‘ex-votos’ dos fiéis.

Nesta quarta (4) sai a primeira romaria oficial do Círio 2023, o Traslado dos Carros, a partir das 20h, com concentração em frente à Basílica Santuário. Este traslado se tornou procissão oficial em dezembro de 2019, após perceberem que o deslocamento dos carros era acompanhado por muitos devotos.

A relação com os carros nas procissões não é recente. Em 1803, o Círio era conduzido pela Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré, criada ainda no tempo de Plácido, e era uma entidade civil composta por fiéis católicos, mas não tinha o aparato da Igreja, nem tinha relação com o império brasileiro, logo, não possuía recursos financeiros. Contudo, possuía aquilo que movia o povo a ir às ruas: a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

O conhecido Carro dos Milagres, que integra até hoje a festividade, foi introduzido nesse ano (1803), para lembrar um grande milagre vivido por D. Fuas Roupinho, em 1182 d.C., em Portugal.

O milagre de D. Fuas Roupinho

Cavaleiro da Ordem do Templo e alcaide-mor de Porto-de-Moz, no país lusitano, D. Fuas saiu em uma madrugada para caçar montado no cavalo. Em um bosque, ele avistou a silhueta de um cervo pastando. Era setembro de 1182 d.C.

Havia nevoeiro e pouca visibilidade. D. Fuas e o cavalo se viram à beira de um precipício. O cavalo assustado, não obedecia aos comandos e no desespero, o cavaleiro gritou:

“Valei-me Nossa Senhora!”

Segundo consta no livro “A Madona de Plácido”, do historiador Roberto Ribeiro, o cavalo parou cravando as patas traseiras no chão e D. Fuas viu a imagem do animal perseguido suspensa no ar, entre as nuvens, que se dissipavam lentamente.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, em Portugal, havia sido encontrada próxima dali em 1179.

D. Fuas Roupinho dedicou o livramento à mãe de Jesus e em agradecimento, mandou construir uma igreja chamada de Capela da Memória no local onde a imagem havia sido encontrada.

O Carro dos Milagres

Inicialmente, o carro trazia duas alegorias: a do milagre de D. Fuas Roupinho e o milagre do brigue São João Batista, e já nasceu com a função de recolher os “ex-votos” dos romeiros e também tinha formato de barco sobre rodas.

“Foi uma forma de relacionar o Círio de Nazaré em Belém do Pará com a devoção em Portugal”, diz o historiador Roberto Ribeiro.

Com o tempo, o Carro dos Milagres ganhou, digamos, identidade própria. Então foi criado o Cesto das Promessas para cumprir a função que antes era do carro.

Carro dos Foguetes

As homenagens a Nossa Senhora de Nazaré, no Pará, se encheram de significados e passou a chamar atenção das esferas de poder.

Um dos símbolos foi o Carro dos Foguetes, introduzido pelo governador da província em 1826, José Félix Pereira de Burgos. O símbolo tinha forma de castelo e era puxado por um boi.

Com o objeto, a ideia era representar as fortalezas tomadas dos Mouros pelos portugueses e no carro tinham bandeiras das nações católicas.

À frente da procissão, fogos de artifício eram soltados.

O carro causou acidentes e acabou sendo retirado das romarias já no século XX.

