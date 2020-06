Recuperação trecho da Rodovia BR 163, no perímetro urbano de Novo Progresso afeta o trânsito

A partir desta segunda-feira (29) as obras de recuperação (Tapa Buraco) da BR-163 – Rodovia Cuiabá/Santarém – , começou afetar o trânsito na cidade paranaense. A empresa “VF Gomes” responsável pelo trecho no perímetro urbano de Novo Progresso, interditou a pista esquerda , para realização de serviços e desviou o trafego para Avenida Orival Prazeres na área central da cidade de Novo Progresso.

Durante os serviços o tráfego de veículos será desviado para a Avenida lateral, com todo o trecho sinalizado, além de fiscalização e acompanhamento do DNIT.

“A operação de recuperação -Tapa Buraco – da rodovia Cuiabá/Santarém, da divisa do Mato Grosso com o estado do Pará até Miritituba, já está a pleno vapor desde o ano passado, com a instalação do canteiro de obras, sondagens e serviços preliminares”, já realizados. Nesta segunda-feira (29) a reportagem do Jornal Folha do Progresso apurou que o trecho todo esta em obras, empresas particulares contratadas pelo DNIT e o exercito ser revezam no trecho para manter a trafegabilidade da rodovia , até os portos do Pará.

Na estrada a reportagem conversou com a motorista Maria de Fatima,49 anos, que a três anos trafega no trecho, segundo ela as obras afetam diretamente os condutores, mas depois o trânsito vai ficar muito melhor e mais seguro, beneficiando condutores e habitantes da região. “É uma obra aguardada há décadas, o movimento é intenso, e o governo esta fazendo a parte dele, vamos aguardar ,vai ficar pronta ainda neste governo”.

A rodovia BR 163 é importante via do Brasil, onde é transportado a safra de grãos (soja e milho) do Mato Grosso para os portos de Miritituba e Santarém no Pará.

