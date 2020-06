Meio Ambiente notifica e multa empresa por falta de documentação para extração de areia no rio jamanxim

(Foto:Divulgação SEMMA-NP)- O setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente notificou uma empresa por não apresentarem a documentação ambiental necessária para a extração de areia no Rio Jamanxim, em Novo Progresso.

Os donos dos estabelecimentos deverão apresentar os documentos no prazo de sete dias para comprovarem a regularidade da atividade.

Multa

A embarcação estava derramando oléo no rio jamanxim, e operando fora do local licenciado.

A empresa foi multada em R$:30 (trinta mil reais). Este foi o resultado de uma operação realizada nesta quarta-feira (18/06) pelos fiscais do Meio Ambiente de Novo Progresso.

A ação teve início na Praia da Liberdade e se estendeu rio acima, verificando a regularidade da documentação, da extração e o cumprimento das condicionantes estabelecidas nas licenças ambientais. Ao todo, foram fiscalizadas quatro empresas do ramo.

A atividade é exercida, geralmente, através de balsas e é realizada com a dragagem da areia do leito do rio. Quando realizadas de forma ilegal, podem causar diversos prejuízos ambientais. “Podemos citar a supressão de vegetação, alterações das margens do rio, erosão do solo e construções irregulares que servem de apoio”, explica o chefe do setor de fiscalização de Meio Ambiente, Fabricio.

O telefone para denúncias da Secretaria de Meio Ambiente é (93) 98122 3620 e pode ser realizada por qualquer pessoa de forma anônima. O setor de fiscalização organiza um cronograma para atender as demandas recebidas.

O trabalho em também será realizado no rio jamanxim para coibir os crimes ambientais como ;pesca predatória.

Por:Claudinho Leite

