Rede Social -Moradores colocam placa em buraco no meio da rua em Novo Progresso

(Foto: Reprodução WhatsApp) – Moradores colocaram uma placa dentro de um buraco na rua Guarani, no bairro Pires de Lima, em Novo Progresso. Na placa está escrito ‘ATENÇÃO Proibido Pescar”.

A foto e um vídeo foram postados nas redes sociais.

“Olha aí Galera os buracos estão tão grandes que os cabra estão colocando placa aqui proibido pescar, em frente ao Pai Fernando, isto é uma vergonha né, que prefeito Zinho”. (Assista Abaixo.)

A reportagem esteve no local e constatou que o buraco realmente põe em risco os veículos e pedestres. “A moradora Marilena dos Santos mora na localidade há mais 15 anos e conta que chegou a cair no buraco. “A minha filha com eu na moto, entrou neste buraco foi por pouco que não caímos ele é fundo a prefeitura passa por aqui, mas não arruma, disse.

“Estamos há dois meses com esse buraco na rua e a cada dia ele aumenta mais”, acrescenta.

O Comerciante disse para reportagem que veículos passam pelo buraco e jogam lama nas pessoas e nas casas, falta de atitude pela prefeitura, nada fazem.

O comerciante afirma que já acionou a Prefeitura, mas nada foi resolvido. “Nós fizemos rodízio para ligar para a prefeitura, porém até hoje ninguém resolveu nada. O veículo do DITRANP (Divisão de Trânsito) passa por aqui todos os dias, mas se quer colocam uns cones para sinalizar”, relata.

