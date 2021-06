Regional do Sudeste do Pará arrecada mais de 2 toneladas de alimentos

Ao longo do mês de junho, colaboradores do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, promoveram uma ação de solidariedade para arrecadar alimentos não perecíveis para doar às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A unidade, que pertence ao Governo do Pará, conseguiu arrecadar ao todo 2,5 toneladas de alimentos que serão entregues para 182 famílias no dia 30 de junho. A iniciativa fez parte da campanha Junho Solidário, promovida pela entidade filantrópica Pró-Saúde, gestora do HRSP.

Mais de 800 colaboradores e prestadores de serviço participaram da ação, que foi organizada pela Comissão de Humanização do Regional do Sudeste do Pará. As famílias que irão receber os alimentos em casa foram cadastradas pelo serviço de Assistência Social do hospital

Além dos alimentos que fazem parte da cesta básica, serão doadas máscaras de proteção facial e produtos de higiene e limpeza. Também serão entregues informativos com dicas de prevenção contra o coronavírus.

Segundo Wesleana Coelho, que integra a Comissão de Humanização, a campanha Junho Solidário possibilita dignidade e esperança para as famílias atendidas com esse gesto de amor.

“A nossa meta é colaborar para mudar essa triste realidade que hoje existe em nosso país, com famílias sem o básico. A campanha comoveu todos os colaboradores do hospital, o que nos encheu de felicidade, principalmente em perceber a vontade de todos em ajudar o próximo”, disse.

De acordo com Valdemir Girato, diretor Hospitalar do HRSP, em 2020 a unidade tinha arrecadado 60 cestas básicas, pouco mais de meia tonelada de alimentos que beneficiou 50 famílias. “Em 2021 fizemos uma grande mobilização solidária que deu certo, superamos muito o ano passado, e vamos poder beneficiar mais famílias neste momento tão difícil que estamos passando devido a pandemia. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram com a campanha que foi um grande sucesso”, ressaltou.

O HRSP é uma unidade que presta atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referência para mais de 1 milhão de pessoas no Sudeste do Pará. A instituição conta com 115 leitos, sendo 52 leitos exclusivos para os casos mais graves do novo coronavírus.

