Adolescentes matam homem com uma pedra de quase 20 quilos

(Foto:Adilson Domingos / Reprodução / Campo Grande News)

A dupla alcançou a vítima, a derrubou e a atingiu com a pedra em um golpe fatal

Dois adolescentes, um de 13 e o outro de 14 anos, confessaram ter matado um indígena conhecido pelo apelido de “Cincão”, no último domingo (27), em Dourados (MS). De acordo com informações do portal Campo Grande News, os menores mataram a vítima com uma pedra de cerca de 20 quilos.

Os suspeitos disseram à polícia que tinham desavença com a vítima, que teria os provocado jogando uma pedra, quando os dois passavam pelo local. A dupla, então, alcançou a vítima, a derrubou e a atingiu com a pedra em um golpe fatal.

Acionado, o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que a vítima estava viva, mas, ao chegar ao local, constatou a morte.

O homem teve afundamento de crânio provocado pela pedrada. A pedra ficou jogada próximo ao corpo.

A Polícia Militar também foi acionada e agentes da Força Tática, em seguida investigadores e perícia técnica estiveram no local.

Os adolescentes foram apreendidos e levados para a Primeira Delegacia de Polícia de Dourados.

Por:O Liberal

