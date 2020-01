Reino Unido confirma primeiros casos de coronavírus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Somos o primeiro país da Europa que adota a suspensão dos voos com a China”, assegurou Conte depois de confirmar dois casos de turistas chinês contagiados com o novo vírus, “que chegaram em janeiro à Itália”, informou Giuseppe Conte à France Press.

213 mortes na China 9,720 mil casos espalhados por toda a China Outros 20 países têm mais de 105 pacientes infectados OMS classificou surto como emergência global 9 casos suspeitos no Brasil até 7h de sexta (31) Aumentam as suspensões de voos para a China Testes da vacina devem começar em junho

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta quinta-feira (30), emergência de saúde internacional por causa da epidemia que começou em Wuhan, na província chinesa de Hubei. Os Estados Unidos tiveram a primeira transmissão local do vírus. No Brasil, o Ministério da Saúde monitora 9 pacientes com suspeita da doença.

