Total de mortos por coronavírus na província de Hubei, na China, chega a 204, diz comissão

A comissão de saúde de Hubei, província chinesa no centro da epidemia do novo coronavírus, disse na sexta-feira que as mortes na província devido à doença aumentaram em 42, para 204 até 30 de janeiro.

