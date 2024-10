Remo e Paysandu vencem na segunda rodada do Parazão feminino 2024

Equipe azulina é a atual campeã (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Atual campeão, time azulino estreou com vitória no Campeonato.

Atual campeão, o Remo estreou com vitória no Campeonato Paraense feminino. O time azulino venceu o Cruzeirão no último sábado (26), no Campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (Ceju) por 3 a 0, em duelo válido pela segunda rodada da competição. Quem saiu vitorioso também foi a equipe feminina do Paysandu que goleou o Cabanos por 4 a 0 no sábado (26) e garantiu mais três pontos. Com o resultado e o empate na primeira rodada, o Papão é o líder do grupo B, com quatro pontos. Já no grupo A, o Leão Azul ocupa apenas a terceira colocação, pois tem apenas um jogo no campeonato até o momento. Assim como a equipe azulina, a líder da chave, a Tuna e o Castelo dos Sonhos, que está na vice-liderança, têm apenas três pontos.

Além de Remo e Paysandu, o sábado (26) do Parazão feminino foi marcado pela goleada de 15 a 0 do Castelo dos Sonhos sobre o Atlético JM9. E o Tiradentes venceu o Ponte Nova por 3 a 0. O Tigre está empatado com o Papão na tabela, mas ocupa a segunda posição do grupo B por conta do Saldo de gols. A próxima rodada será na quarta-feira (30) e terá dois jogos. No campo 1 do Ceju, as meninas do Atlético JM9 tentam se recuperar da goleada diante do Cruzeirão, que busca o primeiro triunfo no campeonato. A partida ocorre às 15h30. No mesmo horário, no campo 2 do Ceju, o Tiradentes vai encarar o Cabanos, em duelo pela chave B do Parazão.

