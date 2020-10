Remo vence Paysandu e assume a liderança com show de crias da base azulina

Com uma partida emocionante, e show de crias da base azulina, Remo e Paysandu fizeram o clássico de número 756 na noite deste sábado (3), e deu Leão com o placar de 3 a 2. A partida, válida pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, foi marcada por vários lances e belos gols, o que deixou os azulinos, temporariamente, no topo da tabela do Grupo A.

O primeiro tempo teve uma leve superioridade bicolor. O Paysandu conseguiu um melhor volume de jogo e chegou com mais perigo ao gol azulino. O goleiro Vinicius, mais uma vez, foi o grande nome da etapa inicial, e participou com grandes defesas. Mas, o marcador terminou em 0 a 0.

Já no segundo tempo, a partida era outra. O técnico substituiu Gustavo Ermel pelo garoto Wallace, cria da base azulina, e o Remo se mostrou superior em vários lances e ditou o ritmo de jogo. Aos 7 minutos, outra cria azulina, Hélio, abriu o placar ao receber a bola de Ricardo Luz e só tocar para o fundo do gol. E não demorou muito para os remistas ampliarem. Aos 17’, Marlon amplia num belo chute de fora da área. 2 a 0.

Com a vantagem, parecia que o Remo caminhava para a vitória folgada, mas só parecia. O Paysandu pressionou e diminuiu a vantagem com Wesley Matos de cabeça, após cobrança de escanteio, aos 37 minutos, e o Papão queria mais. Aos 41’, o artilheiro bicolor, Nicolas, recebeu na área após cruzamento de Netinho, e bateu forte, sem defesa para Vinicius. Tudo igual no Mangueirão.

No finalzinho da partida, aos 44 minutos, o garoto Hélio sacramentou a vitória do time de Antônio Baena. Após receber a bola na área, ele bateu forte no canto direito do goleiro Vinicius Leite, que não alcançou. A vitória do Remo colocou um fim no “tabu” de 10 jogos sem vencer diante do seu rival.

COMO FICA

Com a vitória, o Remo assume a primeira colocação do Grupo A da Série C com 16 pontos. O time paraense vai perder a liderança ao final da rodada, mas se mantém no G4 independente dos outros resultados. Já o Papão, estacionou na quinta posição com 11 pontos e pode cair para a sexta em caso de vitória da Jacuipense diante do Vila Nova, na segunda-feira (5).

PRÓXIMOS DESAFIOS

Na 10ª rodada, o Remo recebe a Jacuipense no próximo sábado (10), a partir das 19h, no Mangueirão, em Belém. O Paysandu joga um dia depois, no domingo (6), quando enfrenta o Santa Cruz às 18h, no Arruda, no Recife.

Por:Diario do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...