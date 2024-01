Paulinha Leite, ex-bbb, faturou mais de R$ 1 milhão na Mega da Virada

Após o sorteio que revelou as dezenas 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56 na Mega da Virada, a empresária Paulinha Leite foi aos Stories do Instagram para conferir os resultados dos bolões feitos por sua empresa, a Unindo Sonhos.

A ex-BBB Paulinha Leite, de 36 anos, revelou em seus Stories do Instagram que obteve um grande sucesso nas apostas da Mega da Virada, realizada no último domingo (31).

A empresária contou que acertou 16 apostas na quina, recebendo um prêmio de R$ 70.083,58 para cada acerto, totalizando mais de R$ 1 milhão em ganhos.

Paulinha Leite, conhecida por sua sorte em apostas e por já ter ganhado mais de 60 vezes em loterias, é a proprietária da empresa Unindo Sonhos, especializada em realizar bolões.

Ela compartilhou detalhes sobre a estratégia que levou ao sucesso nas apostas, revelando que o grupo acertou cinco números na quina, faltando apenas o 56, enquanto o 57 estava presente.

O sucesso da Unindo Sonhos

A empresa, ativa há aproximadamente três anos, oferece a clientes a oportunidade de participar de bolões, facilitando as chances de conquistar prêmios nas loterias brasileiras.

Com mais de 28,2 milhões já pagos a apostadores desde sua criação, a Unindo Sonhos tem se destacado como uma esperança para quem busca aumentar suas chances de ganhar em jogos de loteria.

Como funciona?

O funcionamento da Unindo Sonhos é acessível a qualquer interessado, exigindo apenas o cadastro no site. Após o login, o usuário escolhe o bolão desejado, realiza o pagamento e, em caso de vitória, a empresa se responsabiliza pela conferência dos números, rateio e entrega da premiação.

