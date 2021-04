Renda Pará faz último pagamento do calendário

Valores são pagos de acordo com o aniversário de nascimento (pessoas físicas) e constituição (pessoas jurídicas): | Carlos Tavares/ Ag Pará

Nascidos em dezembro são os últimos a receber. Fundo Esperança continua

Os programas Renda Pará e Fundo Esperança deram uma tranquilidade as pessoas jurídicas e físicas, durante está pandemia no Estado. Pagos através do Banco do Estado do Pará (Banpará), os auxílios podem ser sacados em uma das agências do banco, das 8h às 14h.

O último pagamento do Renda Pará será feito para os nascidos em dezembro. O benefício no valor de R$ 100,00 é pago aos inscritos no Bolsa Família, e termina nesta sexta-feira (23). O valor de R$ 500, pago para os nascidos em junho, também é finalizado hoje.

Já o calendário de pagamento do Fundo Esperança, vai até maio. Nos dias 26, 27 de abril e 03 de maio, são para os nascidos em novembro, neste mesmo período, os nascido em julho recebem o valor de R$ 500, do Renda Pará.

O Fundo Esperança promove financiamento com juros baixo, de juros de 0,2%, para trabalhadores de diversas categorias de negócio. O valor de até R$ 2 mil, estaria disponível para empresários informais e integrantes da economia criativa; de até R$ 5 mil, para microempreendedores individuais (MEI); de até R$ 15 mil para microempresas e de até R$ 50 mil, para empresas de pequeno porte, cooperativas de trabalho, agricultura familiar e de transporte.

O prazo para pagamento de até 36 meses e carência de 180 dias para pagar a primeira parcela.

