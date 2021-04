Suspeitos de balearem frentista em Santarém são presos

Suspeitos foram apresentados na divisão de Homicídios e Furtos | Foto:Edinei Silva

Trio foi capturado por policiais na tarde desta quinta (22)

Um frentista foi baleado durante uma tentativa de assalto a um posto de combustível em Santarém, oeste paraense, na noite de quarta-feira (21).

E após investigações, as polícias Civil e Militar conseguiram chegar a três suspeitos do crime, entre eles um adolescente.

Eles foram abordados em um veículo, na tarde desta quinta-feira (22).

Após abordagem e as primeiras interrogações, o menor de idade confessou que participou do assalto, tendo sido o piloto da motocicleta, e que o garupa foi o autor do tiro contra o frentista.

O autor do disparo seria o padrasto do adolescente. Rafael da Silva dos Santos, de 27 anos, negou a acusação.

Após a confissão do adolescente, a polícia se diligenciou com as guarnições e os suspeitos até uma vila localizada na rua 8, no bairro de Nova República, com a intenção de tentar localizar a arma e a motocicleta usada no crime.

Porém, ambas não haviam sido encontradas até a publicação, mas os dois capacetes que aparecem nas imagens na hora do crime foram encontrados na residência.

Um terceiro suspeito, identificado como Max Junior, de 19 anos, estava no veículo já no momento da abordagem também foi conduzido à Delegacia de Polícia civil e nega participação. Mas a polícia investiga se ele poderia estar no veículo dando apoio no momento dos assaltos.

Os três foram conduzidos e apresentados ao delegado Giovan Almeida, da divisão de Homicídios e Furtos para os procedimentos cabíveis.

Por:Edinei Silva/Santarém

