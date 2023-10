Repórter é detido após ordem de delegada durante programa ao vivo, no Pará

Repórter e repórter cinematográfico estavam no pátio da delegacia de São Brás, em Belém, no momento da ocorrência. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

O jornalista Wellington Júnior estava acompanhado do repórter cinematográfico Reginaldo Rodrigues. Eles reportavam da delegacia de São Brás o roubo de uma bicicleta por um trio de criminosos. Sindicato dos Jornalistas do Pará apontou possível restrição à liberdade de imprensa.

Durante um programa ao vivo, o repórter Wellington Júnior foi detido após uma delegada, identificada como Alice Lang, pedir para a transmissão ser interrompida, em Belém. O caso foi divulgado na sexta-feira (20) pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

O jornalista estava acompanhado do repórter cinematográfico Reginaldo Rodrigues, no Bora Cidade, da RBA TV, afiliada da Band no Pará, no dia 13 deste mês. Eles reportavam da delegacia de São Brás o roubo de uma bicicleta por um trio de criminosos.

Testemunhas informaram que os profissionais estavam no pátio da delegacia, quando Alice chegou gritando. Ela ordenou que a reportagem fosse encerrada e não cedeu à explicação do repórter de que estava ao vivo.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) detalhou que, como a reportagem não cessou, Wellington Júnior ficou detido no local até que assinasse um termo circunstanciado de desobediência à autoridade policial.

Posicionamento nas redes sociais da Abraji sobre o caso. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Pelas redes sociais, a Abraji informou que cobrou esclarecimentos sobre o caso para a Polícia Civil (PC).

Segundo relatos, o repórter cinematográfico não foi detido, mas Wellington foi, e ficou por duas horas dentro da sala da delegada, até a chegada de um advogado. Além disso, após a ordem, o repórter teria encerrado os comentários sobre o crime e entregou a fala para o apresentador continuar o programa.

Em nota, a emissora disse que os profissionais foram constragidos e que acompanha o caso.

“Eles foram constrangidos e impedidos de fazer o trabalho pela delegada de Polícia Civil da seccional. Ela ainda não autorizou que eles deixassem o prédio até que fosse feito um Boletim de Ocorrência. Em nenhum momento, eles descumpriram qualquer ordem ou pedido prévio feito pela autoridade policial e ficaram retidos por mais de duas horas. A RBATV por meio de sua assessoria jurídica acompanha o caso e presta toda assistência aos profissionais da emissora”.

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor-PA) repudiou a atitude da delegada.

“O Sinjor-PA entrou imediatamente em contato com o colega por telefone, colocou a assessoria jurídica à disposição para acompanhar o caso e ofereceu apoio no que fosse necessário. Na ocasião, Wellington Jr. informou que a TV RBA garantiu suporte jurídico e agradeceu a solidariedade”, pontuou a organização.

O sindicato comunicou ainda que enviará ofício à empresa solicitando mais informações sobre o ocorrido para acompanhar o andamento do processo e continua à disposição dos trabalhadores.

“Também vai encaminhar ofício à Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), solicitando explicações, a devida averiguação do fato e a consequente responsabilização da delegada responsável pelo cerceamento do trabalho jornalístico e da liberdade de imprensa”, completou.

A Corregedoria da Polícia Civil do Pará informou que “já tem conhecimento do caso e vai levantar todas as informações necessárias para que o fato seja devidamente esclarecido”.

Fonte: G1PA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2023/10:35:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...