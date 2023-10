Ibama apreende madeira ilegal em Rurópolis, no Pará (PA)

Duas madeireiras foram autuadas e multadas em mais de R$ 10 milhões (fotos:Divulgação IBABA)

A Operação Custódia, conduzida pelo Ibama, apreendeu mais de 1.100 m³ de madeira ilegal e dois tratores, além de embargar e multar em R$ 12 milhões duas madeireiras localizadas no município de Rurópolis, oeste do Pará. A ação se concentrou nas Terras Indígenas (TI) Cachoeira Seca e Arara e foi realizada em conjunto com a Polícia Federal (PF), entre os dias 10 e 19 de outubro.

As empresas foram autuadas por apresentarem informações falsas no Sistema de Controle de Matéria Prima Florestal (Sisflora), por causarem poluição ao depositar resíduos de serraria a céu aberto e por terem em depósito madeira sem comprovação de origem.

Há indícios de que a madeira tenha sido extraída ilegalmente. A PF irá avaliar a possível ocorrência de outros crimes. Mais de 100 m³ de madeira apreendida serrada foram doados à Secretaria Municipal de Educação de Altamira (PA) e à Associação de Moradores da Reserva Extrativista do Iriri e será destinada à construção de escolas nas Unidades de Conservação da Terra do Meio e escolas rurais.

A ação também combateu a pesca proibida, a poluição e a fraudes no sistema de controle da matéria-prima florestal. A Operação Custódia contou com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Fonte: Assessoria de Comunicação do Ibama/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2023/10:35:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...