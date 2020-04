Respirador de baixo custo criado pela USP é aprovado em testes com humanos

O equipamento pode ficar pronto em menos de duas horas e sai a um custo 15 vezes mais barato que a média de preços no mercado (Foto:Reprodução USP)

Um respirador desenvolvido por uma equipe da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) foi aprovado em testes com seres humanos e poderá ser liberado para uso em hospitais. O equipamento pode ficar pronto em menos de duas horas e, o melhor, a um custo 15 vezes mais barato que a média de preços no mercado.

Quatro pacientes do Incor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, foram testados entre os dias 17 e 19 de abril e o aparelho se mostrou eficiente, inclusive no modo assistido controlado por pressão. De acordo com a Poli-USP, não houve nenhuma intercorrência com os pacientes ventilados com o Inspire”, disse em nota.

Até então, os testes tinham sido feito apenas com animais. Os documentos que mostram o desempenho do Inspire, como foi chamado o equipamento, foram encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e outros órgãos para que seja liberado.

Por:Redação Integrada com informações do portal UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...