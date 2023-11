Ressaca que atingiu litoral do Rio trouxe ondas de até 5 metros ao Leblon

Bruce Rubim no Leblon — Foto: Frederico Rigor/Divulgação

A ressaca que atingiu o litoral do Rio de Janeiro trouxe ondas de mais de três metros de altura, causando transtornos na orla da Zona Sul e afogamentos. O Corpo de Bombeiros segue procurando um adolescente de 16 anos que desapareceu no mar de Ipanema na manhã de domingo. Por outro lado, surfistas aproveitaram as condições raras e as ondas enormes para se arriscarem em picos como o Pontão do Leblon e a Laje do Sheraton, em São Conrado.

No Leblon, surfistas e fotógrafos avaliaram as ondas em até cinco metros de altura, uma ondulação que não era vista há muito tempo no Rio de Janeiro.

— Só lembro de ver um mar assim duas vezes, em 2011 e 2020. Estava bem grande, ganhando tamanho rápido desde cedo — diz Lucas Marins, 33 anos, que surfou uma das ondas mais impressionantes do dia.

— Veio essa série enorme no horizonte. Aquele momento que voce para e pensa na preparação ao longo dos anos. Fiquei tranquilo, remei com toda energia e fui. Foi um drop muito longo, muita adrenalina. Logo depois a onda balançou e acabei caindo na parede da onda, a velocidade era tanta que o braço ao bater ficou dormente, mas faz parte. Acho que foi a maior onda que já peguei no Brasil.

Frederico Rigor, fotógrafo que registrou a imagem, ficou impressionado com o que viu no Leblon:

— O mar estava muito grande. Sinceramente, acho que tinha séries de até 15 pés (cerca de 5 metros). Já viajei muito, já vi muita onda grande. Ontem fui um dos maiores mares que já vi.

Fonte: oglobo.globo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2023/16:47:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...