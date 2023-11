Preso por estuprar e matar grávida e filha dela de 3 anos confessa crime com ‘requintes de crueldade’ em Afuá, no Marajó

Preso por estuprar e matar mãe grávida e filha de 3 anos está preso em Belém — Foto: Jeniffer Terra/Polícia Civil

Preso em Macapá, homem foi tranferido para Belém após ‘confessar prática criminosa’. Mãe grávida de 5 meses e filha de 3 anos foram encontradas sem roupa e com ferimentos por terçado.

O homem preso por suspeita de estuprar e matar uma mulher grávida e a filha dela foi transferido neste domingo (5) para Belém. Ele confessou o crime, que teve “requintes de crueldade”, segundo a Polícia Civil.

Após a prisão no Amapá, ele demonstrou medo de ficar detido na cidade onde mãe e filha foram mortas com golpes de terçado, segundo a polícia.

“Percebemos a necessidade de mantê-lo custodiado em outro município que não fosse o do local do fato, uma vez que já havia rumores de que populares aguardavam a apresentação dele em Afuá para ‘fazer justiça com as próprias mãos’. O preso também manifestou temor em ficar preso na delegacia local. Durante o período de custódia, ele confessou a prática criminosa”, informou a delegada Lenise Santos, titular da Delegacia de Afuá.

Amanda Caroline da Luz Coelho, que estava grávida de cinco meses, e a filha de 3 anos foram assassinadas na última quarta-feira (1º) na zona rural de Afuá, no Marajó.

A mãe foi encontrada morta, com marcas de terçado na cabeça e as mãos decepadas, além de estar sem as roupas. A filha tinha marcas de terçadada na cabeça e estava com as vestes abaixadas, segundo informações iniciais sobre o caso repassadas pela Polícia Militar.

Não foi informado pela polícia neste domingo se o preso falou sobre possível motivação do crime. O suspeito do duplo homicídio qualificado foi preso na sexta-feira (3) em Macapá, onde ficou até este domingo e foi transferido em uma aeronave do governo do Pará até Belém, onde deve passar por audiência de custódia.

Segundo testemunhas, o homem ameaçou de morte o companheiro de Amanda por conta de uma dívida. Após o episódio, o suspeito teria ido até a casa das vítimas e cometeu os crimes. No entanto, ao g1 a Polícia Civil não confirmou as informações e nem deu detalhes sobre o caso.

Fonte: g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2023/16:26:32

