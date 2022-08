TSE pede ajuda das Forças Armadas nas eleições

(Foto:| Hugo Barreto/Metrópoles). Segundo governo federal, militares irão ajudar a garantir votação em locais definidos pela Corte eleitoral

Nos últimos anos, há um grande questionamento acerca da segurança da urna eletrônica, notadamente quanto à inviolabilidade do dispositivo e a certeza da proteção do exercício do voto.

Em movimento inédito, as Forças Armadas, amparadas pelo Ministério da Defesa, têm atuado em peso na fiscalização das urnas eletrônicas, colocadas em xeque pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Pensando nisso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) requisitou, por meio de ofício, o auxílio das Forças Armadas nas eleições deste ano. Os militares irão ajudar a garantir a votação em locais específicos definidos pela Corte eleitoral.

Nesta quinta-feira (11), a informação foi divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência da República. A expectativa é de que a medida seja oficializada em publicação do Diário Oficial da União desta sexta (12).

Vale ressaltar que a medida é habitual e busca, segundo o governo federal, garantir a tranquilidade e a ordem pública, em qualquer local do Brasil, durante as eleições. ( Com informações do Metrópoles).

