Reunião discute mineração na região do Tapajós e define vinda de Rodrigo Maia a Itaituba

Conforme planejada, a audiência realizada nesta última terça-feira (17) na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, discutiu acerca da mineração na região do Tapajós e em terras indígenas.

Na reunião, esteve uma comissão liderada pelo Deputado Federal Joaquim Passarinho e integrada pelo presidente da Câmara de Itaituba, vereador Manoel Dentista, representante da região garimpeira de Itaituba, Vilela, o vereador Wescley Tomaz, empresário Roberto Katsuda, Advogado Fernando Brandão, além do engenheiro Guilherme Aggens.

O escopo da reunião foi apresentar de forma técnica e em minúcias, os principais problemas enfrentados na região garimpeira do Tapajós e que requerem uma solução célere por parte do Governo Federal, sobretudo acerca da legalização dos garimpos e projetos de Lei correlatos, com vistas, em concomitância, à preservação da Amazônia.

Na ocasião, assim como já prenunciado, o presidente da Câmara dos Deputados confirmou que estará em Itaituba no próximo dia 23 de novembro. A visita in loco tem como objetivo proporcionar ao Deputado notabilizar de perto a realidade dos garimpos na região do Tapajós, bem como a dos indígenas da região, os quais se dividem na linha pró e contra à mineração em terras indígenas.

Publicado dia 16 de Novembro de 2020 às 16:48:01

