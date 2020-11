policia civil do Rio tráfico Drogas operação Off Rio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva A Polícia Civil cumpre hoje (19) 11 mandados de prisão preventiva contra acusados de vender drogas ilícitas na região serrana do Rio de Janeiro. A operação Off Rio também cumpre 21 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Duas Barras, Cordeiro, Nova Friburgo e Bom Jardim.

Polícia faz operação contra o tráfico no interior do Rio

A Polícia Civil cumpre hoje (19) 11 mandados de prisão preventiva contra acusados de vender drogas ilícitas na região serrana do Rio de Janeiro. A operação Off Rio também cumpre 21 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Duas Barras, Cordeiro, Nova Friburgo e Bom Jardim.

You May Also Like