Ribeirinhos denunciam embarcação com carga de 300 kg de cocaína, em Abaetetuba, no Pará

Barco estava atracado sem tripulação e foi apreendido pela polícia. Droga estava escondida em uma porta falsa.

Cerca de 300 kg de entorpecentes embalados em tabletes foram apreendidos no Pará nesta terça-feira (6). A carga era transportada em uma embarcação fiscalizada pela equipe de policiamento fluvial da Polícia Militar no rio de Guajará-Açu, próximo à Vila de Beja, em Abaetetuba, nordeste do estado. A polícia tomou conhecimento do crime após denúncia anônima feita por ribeirinhos.

Uma guarnição foi avisada que havia uma movimentação suspeita na embarcação “Pérola”. O barco foi abordado pela equipe da Companhia Independente de Policiamento Fluvial (Cipflu) para averiguações.

Em meio a revista na sala de máquinas, os agentes encontraram o entorpecente com característica de cocaína, embalado a vácuo.

Segundo a PM, a guarnição estava patrulhando próximo à Ilha do Combu quando uma embarcação parou e repassou a informação sobre uma embarcação parada há mais de um dia, passando as características e o local.

A equipe deslocou para averiguação e notou a embarcação atracada sem tripulação. Droga estava escondida em uma porta falsa.

Durante a fiscalização, ainda foram apreendidos um motor bomba, duas bombas de água, dois refrigeradores horizontais, um fogão, um gerador de energia à diesel, três botijões de gás e uma churrasqueira inox.

Todo material juntamente com os entorpecentes foram levados à Delegacia de Polícia Fluvial, no bairro de Val de Cans, em Belém para procedimentos legais.

Com o policiamento ostensivo nos rios, aliado aos constantes investimentos em equipamentos adequados, trazem resultados significativos para a Segurança Pública no Pará.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2024/09:56:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...