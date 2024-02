Homem que teve carro esmagado por carreta no Mato Grosso recebe alta

Eclezivaldo Soares da Silva, de 30 anos, recebeu alta médica nesta terça-feira (06), após ser internado por conta de um grave acidente em que o seu carro foi imprensado entre duas carretas, na BR-163, entre Sinop e Itaúba, na manhã de sábado (03). A esposa dele, Thalita, viralizou nas redes por conta de um vídeo em que ela aparece orando enquanto aguardava o resgate.

Nas redes sociais, familiares e amigos postaram vídeos de Eclezivaldo deixando a unidade hospitalar e chegando em casa, onde é recebido pela esposa. (Veja imagens abaixo).

No vídeo que viralizou no fim de semana, Thalita aparece orando e tentando manter conversa com o marido. Os dois ficaram presos às ferragens e precisaram ser socorridos.

“Amor, está tudo bem, amor? Fala comigo por favor, amor”, diz em determinado momento.

O acidente aconteceu por volta das 9h e envolveu cinco veículos, sendo uma caminhonete Toyota Hilux, um Volkswagen Gol, um Fiat Palio e duas carretas. Durante o engavetamento, os veículos foram prensados entre os dois veículos de carga. Com o impacto da batida, os carros foram esmagados.

A sobrevivente e o marido estavam no Gol prata. Ela teve ferimentos leves e foi liberada rapidamente, mas o marido precisou ser hospitalizado.

O casal Rosimeire Castilho de Oliveira, de 59 anos e Mauro Izidoro de Oliveira, de 67 anos, e o neto deles, estavam no Fiat Palio e morreram no local.

