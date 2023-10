Sicredi realiza Mutirão de Renegociação em Novo Progresso, Castelo de Sonhos, Moraes Almeida no Pará e cidades do MT

Agencia Sicredi Novo Progresso (Foto>Arquivo) – Associados da Cooperativa Sicredi Grandes Rios MT PA AM que possuem pendências poderão renegociar dívidas com descontos de até 90%

Levantamento mais recente divulgado pela Serasa aponta que 71,7 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência. Os dados se referem ao mês de agosto, que depois de duas quedas mensais consecutivas no número de inadimplentes, voltou a registrar alta. Foram 320 mil pessoas a mais nessa situação naquele mês, o que elevou para 43,8% o percentual da população brasileira inadimplente. Segundo a instituição, o total das dívidas chega perto de R$ 270 bilhões.

Para auxiliar os associados que estão em situação de inadimplência a reorganizarem as finanças, a cooperativa Sicredi Grandes Rios MT PA AM iniciou o Mutirão de Renegociação, com condições especiais para quitar os débitos e descontos que podem chegar a 90% no valor total da dívida. Os pagamentos poderão ser à vista ou parcelado. As condições são válidas para dívidas extrajudiciais e vão até 15 de dezembro. É importante lembrar que o percentual de desconto é concedido conforme cada caso.

O Mutirão de Renegociação estará disponível para associados de 18 cidades da área de atuação da cooperativa, sendo 15 de Mato Groso (Nova Santa Helena, Itaúba, Terra Nova, Marcelândia, Nova Guarita, Colíder, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Novo Mundo, Guarantã do Norte, União do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo) e três no Pará (Moraes Almeida, Novo Progresso, Castelo de Sonhos).

Associados interessados em renegociar as pendências podem procurar sua agência no período da campanha. Para oferecer mais comodidade aos associados, as renegociações também estão disponíveis via whatsapp (51) 3358-4770. Neste canal, o associado escolhe a Opção 3 – Negociar Dívidas.

As agências localizadas nas cidades onde o mutirão é realizado também estão promovendo o Dia D de Renegociação, para receber a maior quantidade de associados, com uma estrutura maior de pessoas nessa ocasião. Sobre essa data, os associados estão sendo comunicados antecipadamente (veja calendário abaixo).

“O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com os seus associados e com a comunidade onde está presente. Contribuímos para a realização de seus sonhos e a prosperidade dos seus negócios e nos preocupamos com a saúde financeira deles. Quando percebemos alguma dificuldade estamos prontos para conversar e encontrar a melhor solução”, destaca o coordenador de Recuperação de Crédito da cooperativa, Pedro Pauliqui.

Segundo a pesquisa da Serasa, os tipos de dívida que mais levaram à inadimplência no mês de agosto foram as relacionadas a bancos e cartões de crédito (29,2%), contas básicas como água, luz e gás (24,4%) e as com financeiras (15,3%). Na cooperativa, os débitos em renegociação estão relacionados a crédito pessoal, cartões e cheque especial. “Então, o associado pessoa física, empresa ou produtores rurais que tiver pendência conosco, estão convidados para ir até sua agência conversar com o gerente. Queremos que eles voltem a ter um relacionamento com a cooperativa e ajudar a concretizar o nosso propósito, que é ‘construir juntos uma sociedade mais próspera’”, acrescenta Pauliqui.

O Mutirão de Renegociação promovido pela Sicredi Grandes Rios MT PA AM ocorre ao mesmo tempo em o governo federal realizada o Programa Desenrola Brasil, que possibilita a renegociação de dívidas dos brasileiros e beneficia a população que está com o nome restrito. A cooperativa também aderiu ao Desenrola e está negociando débitos, no entanto, o associado deve seguir as recomendações previstas no programa para efetivar a negociação. “Além disso, o Desenrola abrange a negociação de dívidas dos últimos cinco anos, enquanto o mutirão envolve pendências superiores a esse período”, explica o coordenador de Recuperação de Crédito.

Cronograma Dia D nas agências

Pós-renegociação

Instituição financeira cooperativa comprometida com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e com o desenvolvimento das comunidades onde está presente, o Sicredi oferece mais que produtos financeiros. Desenvolve programas para proporcionar uma vida financeira mais saudável aos associados e não associados, como as ações voltadas para educação financeira. “Quando realizamos ações como esta convidamos os associados a participar de programas como o Cooperação na Ponta do Lápis, que visa promover o equilíbrio financeiro e a redução do endividamento, o que ajuda as pessoas a realizarem sonhos e atingirem os objetivos de forma sustentável e consciente”, finaliza Pauliqui.

Fonte: Fabiana Reis – Assessoria de Imprensa Sicredi/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2023/07:31:18

