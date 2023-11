Rodovia no Pará está entre as piores do Brasil; veja ranking

A pior rodovia está no Amazonas (Foto:Divulgação ) -Veja ranking das piores e melhores rodovias do país, segundo Confederação Nacional do Transporte



Levantamento

Levantamento analisou 11.502 km da malha rodoviária brasileira. Segundo confederação, sanar pontos críticos deve ser prioridade.

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou, nesta quarta-feira (29), os rankings das 10 piores e melhores rodovias do Brasil. O estudo analisou 11.502 km da malha rodoviária do país. Os critérios de avaliação são as condições de pavimento, sinalização, visibilidade, acostamento, pontes, entre outros pontos.

Das dez melhores rodovias estaduais do país, três são administradas pelo poder público (duas são de SP e uma de GO). Todas as dez piores rodovias estaduais avaliadas são públicas.

A pior rodovia, segundo o relatório, é a AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, ambas no Amazonas. Já a melhor via está no Rio de Janeiro, a RJ-124, que faz a ligação entre Rio Bonito e São Pedro da Aldeia. Veja os rankings completos:

Ranking das piores rodovias do Brasil

Rodovia UF Município inicial Município final Gestão

AM-010 AM Manaus Itacoatiara Pública

PB-400 PB Cajazeiras Conceição Pública

BR-364 AC Cruzeiro do Sul Acrelândia Pública

PE-096 PE Palmares Barreiros Pública

MA-106 MA Governador Nunes Freire Alcântara Pública

PE-126 PE Palmares Quipapá Pública

AC-010 AC Porto Acre Rio Branco Pública

AP-010 AP Macapá Mazagão Pública

PA-263 PA Goianésia Do Pará Tucuruí Pública

BR-174 AM Presidente Figueiredo Borba Pública

Ranking das melhores rodovias do Brasil

Rodovia UF Município inicial Município final Gestão

RJ-124 RJ Rio Bonito São Pedro da Aldeia Concedida

SP-270 SP Presidente Epitácio Ourinhos Concedida

SP-225 SP Itirapina Santa Cruz do Rio Pardo Concedida

BR-153 TO Aliança do Tocantins Talismã Concedida

SP-463 SP Ouroeste Clementina Pública

SP-320 SP Rubinéia Mirassol Pública

BR-080 GO Vila Propício Padre Bernardo Pública

SP-191 SP Mogi Mirim São Pedro Concedida

BR-364 GO Jataí São Simão Concedida

BR-493 RJ Itaboraí Itaguaí Concedida

Segundo a confederação, sanar os pontos críticos deve ser uma prioridade para a melhoria da qualidade das rodovias.

Condições das rodovias

No Brasil, 67,5% da malha rodoviária pavimentada é considerada regular, ruim ou péssima. Para recuperar as rodovias — com ações emergenciais como reconstrução, restauração e manutenção — são necessários R$ 94,12 bilhões.

A pesquisa identificou também 2.648 pontos críticos na malha rodoviária. São eles:

*207 quedas de barreira;

*5 pontes caídas;

*504 erosões na pista;

*1.803 unidades de coleta com buracos grandes;

*67 pontes estreitas;

*62 outros tipos de pontos críticos que possam atrapalhar a fluidez da via.

Será também necessário reconstruir 628 km de rodovias onde a superfície se encontra destruída; restaurar 39.357 km de rodovias onde se identificam trincas, buracos, ondulações, remendos e afundamentos. Além disso, é preciso fazer a manutenção de 62.278 km de rodovias que foram avaliados como desgastados.

Mapa com a melhor e a pior rodovia do Brasil, segundo levantamento da Confederação Nacional do Transporte — Foto: Editoria de arte/g1

Distrito Federal

Segundo a pesquisa CNT de Rodovias de 2023, 54,4% da malha rodoviária pavimentada do Distrito Federal apresenta algum tipo de problema e é considerada regular, ruim ou péssima. Já a malha analisada considerada ótima ou boa corresponde a 45,6%.

Para que as rodovias tenham a reconstrução, restauração e manutenção para melhoria da qualidade, será necessário um investimento por parte do governo de R$ 477, 26 milhões.

A pesquisa também mostra que, em 2022, o prejuízo gerado por acidentes foi de R$ 164,54 milhões.

A falta de acostamento aparece em 33,3% dos trechos avaliados e 40% dos trechos com curvas perigosas não têm sinalização.

De acordo com a CNT, os resultados mostram que este é um quadro que demanda um maior empenho por parte dos entes gestores de infraestruturas e expõe a “necessidade de continuar mantendo investimentos perenes que viabilizem a reconstrução, restauração e a manutenção das rodovias”. Essas ações devem vir do âmbito do poder público.

Diante disso, de um total de R$ 35 milhões autorizados pelo governo federal para a infraestrutura rodoviária no DF, o GDF não gastou nada com obras de infraestrutura rodoviária de transporte até setembro.

As condições do pavimento das rodovias do Distrito Federal geram um aumento de custo operacional do transporte de 25,8%. Esse aumento se reflete na competitividade do Brasil, já que impacta no preço do frete e, consequentemente, dos produtos para o consumidor final.

A falta de qualidade das rodovias faz com que o consumo de combustível fóssil e a emissão de gases também aumentem. No DF, a pesquisa estima que haverá um consumo desnecessário de R$ 3 milhões de litros de diesel. Esse desperdício custará mais de R$ 19 milhões aos transportadores.