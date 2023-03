Evento discute formas de melhorar a saúde e segurança no setor florestal madeireiro no Pará

Workshop “A gestão da saúde e segurança do trabalho no setor de base florestal” — Foto: Rafael Sobral

Workshop reuniu representantes de associações e sindicatos, empresas, trabalhadores e membros do SRTE-PA, do Sesi, Senai e Fiepa.

Um workshop realizado nesta terça-feira (21), em Belém reuniu membros do setor florestal do Pará para debater formas de aperfeiçoar a produção madeireira, sobretudo, para a saúde e a segurança dos trabalhadores na indústria.

Para Jomar Sousa, superintendente em exercício e chefe da fiscalização da Superintendência do Trabalho, é preciso unir os elos da cadeia produtiva para fortalecer o setor como um todo.

“Nosso objetivo, seja da Superintendência, das empresas, dos trabalhadores ou do Sesi e Senai, é evoluir sempre. E esse evento é um passo importante em direção a isso, quando falamos no aperfeiçoamento do setor de saúde e segurança na atividade florestal”, defende.

O evento visa atender a recomendações do Ministério do Trabalho, para aprimorar o dia a dia da produção de madeira, seja na floresta ou nas indústrias.

“O nosso objetivo é ter uma indústria cada vez mais segura para nossos trabalhadores, o que, inevitavelmente, vai repercutir em uma melhoria do setor como um todo”, explica Daniel Bentes, diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas Concessionárias Florestais (Confloresta).

Entre os temas debatidos durante a programação estavam estudos de casos sobre formas de melhorar dispositivos em máquinas e equipamentos, além da gestão de saúde e segurança e programa de gerenciamento de riscos.

Para o presidente do Centro da Indústria do Pará (CIP) e diretor da Fiepa, José Maria Mendonça, o setor florestal é uma das principais possibilidades de desenvolvimento do Estado.

“Elencamos e apresentamos sete projetos estruturantes para o desenvolvimento do Estado e um deles é o manejo correto e sustentável de nossas florestas”, explica.

Alex Carvalho, recém-eleito presidente da Fiepa e atual presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Pará (Sinduscon-Pa), reforça essa ideia.

“A estruturação do setor florestal madeireiro é fundamental e um pilar de sustentação de vários outros setores em nosso Estado, como o moveleiro e o da própria construção civil”, afirma.

Com o tema “A gestão da saúde e segurança do trabalho no setor de base florestal”, o workshop reuniu representantes de associações e sindicatos, empresas, trabalhadores, e membros do SRTE-PA, do Sesi, Senai e Fiepa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/03/2023/16:45:38 Com informações do g1 Pará — Belém.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...