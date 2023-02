Rogério Marinho é anunciado líder da oposição no Senado; Ciro Nogueira é líder da minoria

Na disputa à Presidência do Senado, Marinho (foto) teve 32 votos contra 49 do presidente reeleito, Rodrigo Pacheco (Foto:Adriano Machado / Reuters).

Na noite desta segunda-feira (6), foi formalizado o nome do senador Rogério Marinho (PL-RN) como novo líder da Oposição no Senado. Também houve a confirmação da nova liderança da Minoria na Casa, que passou a ser ocupada por Ciro Nogueira (PP-PI). Os senadores já aparecem relacionados aos cargos no site oficial do Senado.

Ex-ministro do Desenvolvimento no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marinho está no primeiro mandato e, na disputa à Presidência do Senado, teve 32 votos contra 49 do presidente reeleito, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Já Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro e chegou a comandar a campanha ddo ex-presidente nas eleições 2022. (As informações são da Agência Estado).

