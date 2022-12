Polícia Federal prende ex-governador peruano no Acre

Ex-governador peruano preso pela Polícia Federal é médico e aguarda extradição no Acre — Foto: Arquivo pessoal

A prisão do político peruano foi realizada por meio da Representação Regional da Interpol no Acre.

A Polícia Federal, por meio da representação Regional da Interpol no Acre, cumpriu hoje (13/12/2022) mandado de prisão de um ex-governador de Madres De Dios no Peru. Ele se encontrava em Rio Branco/AC.

O mandado foi cumprido por ordem do Supremo Tribunal Federal e tem como finalidade sua prisão preventiva para fins de extradição. O político é acusado de cometer crimes de corrupção passiva, tráfico de influência e organização criminosa na região de Madre de Dios no Peru enquanto Governador Regional.

O preso já se encontra à disposição da justiça para continuidade do processo extraditório.

Por:Jornal Folha do Progresso em 14/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...