Colisão entre carretas deixa uma pessoa morta em Moju, no Pará

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e a Polícia Militar estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis.(As informações são do g1 Pará — Belém).

Um acidente envolvendo duas carretas deixou um homem morto na manhã desta segunda-feira (6), em Moju, no nordeste do Pará.

