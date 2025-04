‘Roleta russa’: entenda prática que fez menina de 13 anos engravidar

Adolescente engravidou após festa com colegas da escola. | Freepik

Entenda a roleta russa, uma prática sexual que levou uma menina de 13 anos a engravidar. Conheça os riscos e as consequências dessa dinâmica.

O debate sobre educação sexual nas escolas ganhou mais um capítulo nesta semana. Essa é uma política pública que visa prevenir abusos sexuais, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis, além de ajudar os estudantes a conhecerem seus corpos e a se cuidarem.

Uma prática sexual incomum, conhecida como “roleta russa”, ganhou destaque após uma menina de 13 anos engravidar durante participação em uma festa com colegas da escola. No ato, vários homens sentam em cadeiras diferentes com o órgão sexual ereto. Em seguida, as mulheres passam sentando neles.

A jovem contou a história para a professora Andrea Vermont, que expôs o caso nas redes sociais, sem revelar as identidades dos envolvidos.

A professora ainda contou que o caso aconteceu em uma escola cuja mensalidade é de R$ 2 mil e que outras adolescentes fizeram o mesmo na festa em que a aluna engravidou. A aluna, por sua vez, teria informado para a professora que não sabe quem é o pai do bebê, visto que praticou o ato sexual com vários homens na roleta russa.

Fonte: Metrópoles /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2025/13:39:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...