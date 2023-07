Vídeo mostra momento em que filho de juiz é fuzilado em frente a padaria na fronteira do Brasil com o Paraguai

Morte é investigada pela Polícia Civil de Ponta Porã (MS). — Foto: Reprodução

Filho de juiz saía de padaria na fronteira quando foi morto.

O crime ocorreu no último domingo (16), e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que dois homens chegam em um carro preto e rapidamente saem atirando contra Gilberto.

Uma mulher que estava no local aparece se arrastando pelo chão e tentando se esconder dos tiros atrás de um carro estacionado.

Enquanto isso, o filho do juiz é atingido com vários disparos e morre na hora. Os criminosos fogem logo em seguida sem serem identificados.

Nas imagens, é possível ver Gilberto entrando em seu veículo, quando dois homens se aproximam em um carro preto. Ação é rápida e os suspeitos dessem do carro atirando. Gilberto chega a tentar fugir, mas é fuzilado.

Após realizar os disparos, os suspeitos fogem do local. Ainda não sabe o motivo da execução. Suspeitos do homicídio segue foragido.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã e foi registrado como “homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima”.

Fonte: G1 com Jornal Folha do Progresso em 19/07/2023/05:25:27

