Instagram testa no Brasil novo recurso de localização exata

O Instagram está testando um novo recurso de compartilhamento de localização no Brasil, | Reprodução

O Instagram está testando um novo recurso de compartilhamento de localização no Brasil, permitindo controle total sobre quem vê sua posição.

Com a constante evolução das redes sociais, as plataformas buscam cada vez mais equilibrar conectividade e segurança. Com isso, o Instagram está testando no Brasil um novo recurso que promete mudar a forma como os usuários compartilham sua localização com amigos e seguidores.

A novidade, ainda em fase experimental e disponível apenas para um grupo restrito de pessoas, permite o compartilhamento da posição exata do usuário por meio das mensagens diretas. A funcionalidade, que deve aparecer com o ícone de um globo nomeado “Mapa”, pode ser ativada manualmente, oferecendo controle total sobre quem poderá visualizar a localização — com opções como “seguidores em comum”, “amigos próximos” ou até mesmo o “modo invisível”, que oculta totalmente a posição.

Apesar de ainda não estar disponível para todos, vídeos divulgados no TikTok já demonstraram como a ferramenta funciona na prática, o que tem despertado a curiosidade de muitos usuários.

Segundo a Meta, empresa proprietária do Instagram, a funcionalidade está desativada por padrão e pode ser ativada ou desativada a qualquer momento. Em comunicado oficial, a companhia afirmou: “Estamos realizando um teste que permite que as pessoas optem por compartilhar sua última localização ativa com um grupo específico de pessoas”.

A Meta também reforçou que a segurança dos usuários é prioridade, destacando que estão sendo desenvolvidas opções para esconder locais específicos, como o trabalho, além de lembretes que incentivam o compartilhamento apenas com pessoas confiáveis.

Por enquanto, o recurso segue em testes no Brasil, sem previsão de lançamento global ou definição de um nome oficial. Até lá, a empresa continua monitorando o uso e a recepção da ferramenta, priorizando sempre a privacidade e o controle nas mãos do usuário.

