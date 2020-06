Rurópolis tem ruas desertas no 1º dia de lockdown; Polícia Civil fiscaliza cumprimento de determinações no combate a covid-19

(Foto:Reprodução) – Nas primeiras horas da manhã de terça-feira (2), a Polícia Civil esteve nas ruas acompanhando a circulação de pessoas no Município de Rurópolis.

Segundo o delegado Dr. Ariosnaldo da Silva Vital Filho a circulação de pedestres diminuiu nas da cidade de Rurópolis (PA), nesta terça-feira (02), no primeiro dia de lockdown na cidade com intuito de conter a propagação da pandemia do novo coronavírus.

Durante a manhã, alguns estabelecimentos que prestam serviços considerados essenciais elencados no decreto municipal chegaram a abrir, mas o fluxo no trânsito de carros e pessoas foram menores em relação aos últimos dias.

Algumas pessoas foram abordadas pelos Policiais Civis as quais munidas de documento com foto e declaração impressa justificaram a necessidade de deslocamento na cidade, porém ainda assim foram aconselhadas a intensificar as medidas de higiene e o uso de máscaras, bem como na necessidade em manter o isolamento.

Nota-se ainda uma certa quantidade de pessoas que procuram os serviços bancários na cidade, contudo verificou-se a observância do distanciamento entre as pessoas e o respeito as normas de higiene e uso de máscaras durante a espera do atendimento.

A Polícia Civil informou que apenas uma pessoa que estava realizando propaganda volante numa motocicleta pelos bairros da cidade foi advertida com mais rigor em razão do serviço não essencial flagrado naquele momento e também em razão do condutor não estar munido com o documento que justificasse o seu deslocamento.

Na presença de Policiais Civis e Militares o condutor do veículo comprometeu-se a atentar aos normas do Lockdown, inclusive suspendendo o serviço neste período pois alegou desconhecimento quanto a prestação deste serviço o que é comum na feira-livre e bairros do centro durante a semana.

A Polícia Civil conta com o apoio dos Policiais Militares da 17ª CIPM que atuam na zona Urbana e Rural, além dos agentes da vigilância sanitária neste período de fiscalizações.

A Autoridade Policial da cidade, Dr. Ariosnaldo da Silva Vital Filho parabeniza a tomada de conscientização dos munícipes e agradece o empenho dessas pessoas em fazerem suas partes em quanto cidadão em prol do bem comum e pede para que numa comunhão de esforços possamos manter e/ou aumentar o isolamento no período de lockdown.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da PC/Rurópolis

