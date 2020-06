Polícia Federal investiga venda de dinheiro falso pelo Facebook no Pará

Negociação era feita ainda em troca de aparelhos celulares | Foto:Reprodução

A Polícia Federal cumpriu, na manhã de ontem (01), em Santarém, sudeste paraense, mandado de Busca e Apreensão, além de diligências para instruir inquérito policial que investiga venda e utilização de moeda falsa de curso legal no país.

Após recebimento de denúncias, a Polícia Federal procedeu as investigações que demonstraram que os administradores de uma página na rede social Facebook, que anunciava a venda de papel moeda falsificado, são residentes do município de Santarém, no Baixo Amazonas, alvos do mandado de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações ainda mostram que as mesmas pessoas que anunciavam a venda dessas cédulas falsas, também as utilizavam como pagamento de produtos anunciados em sites de compra e venda, principalmente, de aparelho celular.

Ainda na tarde de ontem, vítimas do golpe foram ouvidas e com elas cédulas falsas foram apreendidas.



