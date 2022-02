Rússia e Ucrânia encerram rodada de negociação sem acordo; nova reunião deve ser agendada

Este é o quinto dia de bombardeio à Ucrânia. Protestos na Rússia pedem cessar-fogo (Foto:MARKUS SCHREIBER/ASSOCIATED PRESS/AE)

Após seis horas de diálogo, os representantes dos países optaram por retornar aos respectivos governos e remarcar uma nova rodada. As informações são de Rayanne Bulhões).

Terminou sem acordo a primeira rodada de negociações entre os países da Rússia e Ucrânia, nesta segunda-feira (28), em Belarus. Foram seis horas de diálogo. Os representantes dos dois países optaram por retornar aos respectivos governos e remarcar uma nova rodada. Não há informações do horário e nem o dia da nova reunião.

Para o governo da Ucrânia é pedido a interrupção do conflito e a saída das tropas russas do território ucraniano. Já o governo da Rússia pretende fazer com que a Ucrânia entregue as armas e declare ‘status de neutralidade’, sem integrar à Otan.

Paralelamente, Países como Estados Unidos e Canadá, além da União Europeia, estabeleceram sanções econômicas contra Moscou.

Este é o quinto dia de bombardeio à Ucrânia. A capital, Kiev, e a segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, amanheceram o dia com novas explosões.

