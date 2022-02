Justiça determina afastamento de secretário de Educação por falta de medidas contra Covid em escolas de Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Após denúncia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, vistoria do Ministério Público constatou falta de álcool em gel, pias, sabão e até mesmo água para as crianças lavarem as mãos.

A Justiça determinou o afastamento por 30 dias do secretário de educação do município de Parauapebas, sudeste paraense, por descumprimento de medidas contra a Covid-19 em escolas da rede municipal de ensino. (As informações são do g1 PA — Belém)

A decisão do juíz Lauro Fontes Júnior, da Fazenda Pública de Execução Fiscal, atendeu um pedido do Ministério Público. A prefeitura informou em nota que recebeu a notificação judicial com surpresa, que analisa o processo e que os fatos serão esclarecidos.

Falta de álcool em gel e água

Após vistoria nas escolas foi constatado a precariedade de materiais obrigatórios para o retorno das aulas presenciais em meio à pandemia, como álcool em gel, pias, sabão e até mesmo água para as crianças lavarem as mãos.

Também não era possível higienizar os calçados e havia aglomerações nos portões durante a entrada dos alunos. A situação foi denunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Parauapebas.

A prefeitura alegou em nota que a “amostra das visitas realizadas pelo Ministério Público nas escolas não representa nem 5% das unidades escolares do município, tendo em vista que são mais de 70 escolas”.

Ainda segundo a prefeitura, apesar de aumento de casos de Covid na cidade, não há evidências de contaminação entre a comunidade escolar.

Em fevereiro as aulas da rede municipal tinham retornado em formato escalonado de revezamento de alunos. A previsão era que as atividades voltassem a ser 100% presenciais em março.

Com o afastamento do secretário, quem assume a direção da pasta é a secretaria adjunta de educação, Maria do Socorro Cardoso da Silva.

Jornal Folha do Progresso em 28/02/2022/16:35:46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...