Saiba como tirar a carteira de habilitação sem pagar nada

Nesta segunda-feira (29), foram abertos os cadastramentos para os 60 mil benefícios que serão distribuídos no Estado, iniciando pela capital, garantindo a isenção para retirar a habilitação. Saiba como se inscrever!

Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) abriu na manhã da última segunda-feira (29), as inscrições ao Programa Social CNH Pai D’égua, que tem o objetivo de garantir a emissão da Carteira Nacional de Habilitação totalmente gratuita para pessoas de baixa renda. As inscrições podem ser feitas de forma online, pelo site do programa, ou presencialmente, até o próximo dia 7, em três carretas itinerantes disponibilizadas pelo órgão estadual.

Não há taxa de inscrição. Os interessados precisam apenas apresentar toda a documentação prevista no edital como RG, CPF, comprovante de residência, registro no CadÚnico e certidão de conclusão de ensino fundamental.

A expectativa do Detran é selecionar 60 mil beneficiados pelo programa, sendo 20 mil na capital e mais 40 mil no restante do estado. A expectativa é de que a lista com os selecionados seja divulgada após o período do Carnaval. Os beneficiários terão acesso a um passaporte para realizar gratuitamente todo o processo para a emissão da CNH. Vale ressaltar que o documento terá registro de permissão para o motorista que tiver o interesse de exercer uma atividade remunerada.

Ao se inscrever, o interessado vai passar por uma triagem, onde será avaliado se aquela pessoa atende aos requisitos determinados pelo programa, conforme explica Renata Coelho, diretora geral do Detran.

“É o maior programa de habilitação do Brasil. Nesse primeiro momento, você se inscreve e, posteriormente, vamos selecionar aquelas pessoas que estão dentro dos requisitos. A terceira é a matrícula, onde a pessoa vai ter acesso para tirar a CNH totalmente gratuita. Todas as taxas do Detran serão isentas, exames de clínica, autoescola, tudo que o cidadão paga vai ser gratuito”, destaca.

PÚBLICO

Com o sonho de adquirir um veículo próprio, a manicure Kassia Santos, 25, estava entre as dezenas de pessoas que buscaram o atendimento presencial na carreta itinerante do Detran. “Vai dar para trabalhar com moto e carro de aplicativo, o que ajuda muito. Acho uma iniciativa muito boa. Tenho uma filha pequena. Agora ela vai conseguir estudar, porque tendo uma CNH posso trabalhar da forma que eu quiser. É maravilhoso para a gente que precisa”, afirma Kassia, que é moradora do Bengui.

Já o auxiliar de pedreiro Valmir Nascimento, 41, espera há muito tempo pela oportunidade de tirar a CNH. “Vi que é uma oportunidade bem vantajosa e estou aproveitando para tentar conseguir a carteira. Já queria há muito tempo, mas devido ao financeiro ainda não tinha conseguido. É uma boa iniciativa para pessoas de baixa renda”, declara.

