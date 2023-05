Preso em Belém homem que comemorou morte de PM na web

Anderson de Jesus Corrêa Sales, foi preso em flagrante pela Polícia Civil – (Foto| Reprodução/ WhatsApp)

Nos comentários de um vídeo compartilhado nas redes sociais, Anderson de Jesus Corrêa Sales diz: “Menos um safado” se referindo ao policial morto em um acidente na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

Na tarde desta quarta-feira (10), um homem identificado como Anderson de Jesus Corrêa Sales, foi preso em flagrante pela Polícia Civil após comemorar a morte do sargento da Polícia Militar, em um post publicado nas redes sociais. Ele foi localizado no bairro da Brasília, no distrito de Outeiro. No momento da prisão, os policiais ainda apreenderam uma motocicleta com chassi perfurado e placa adulterada.

De acordo com a Polícia Militar, Anderson fez comentários de um vídeo compartilhado na internet, que mostrava o policial sem vida no chão, o homem diz: “Menos um safado”. Diante do ocorrido, os agentes de segurança iniciaram diligências para localizar e prender o influenciador digital. Ele foi preso e apresentado na delegacia do bairro do Marco, onde permanece à disposição da justiça.

Relembre o caso

Na manhã de quarta-feira (10), o 3º sargento da Policial Militar, José Pedro Sales de Souza, de 35 anos, estava em serviço quando atingiu um ciclista na avenida Augusto Montenegro, no Distrito de Icoaraci, no bairro Águas Negras, em Belém. O militar não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Imagens compartilhadas por testemunhas locais mostram o resultado da colisão entre os dois: enquanto o militar recebia apoio de um colega de farda próximo de uma das divisas da via expressa do BRT, o ciclista está deitado na pista, na companhia de outras duas pessoas. Ao lado deles, a bicicleta está parcialmente destruída.

