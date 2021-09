(Foto:© Reuters) – O ataque às instituições, com destaque para o STF (Supremo Tribunal Federal), não contempla em nada o interesse no povo brasileiro, afirmou grupo de empresários

Empresários querem que Bolsonaro mire a retomada da economia, não o STF

O alto executivo de uma das maiores redes de varejo do país se disse “horrorizado” com o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em 7 de setembro. O ataque às instituições, com destaque para o STF (Supremo Tribunal Federal), não contempla em nada o interesse no povo brasileiro, afirmou.

Na opinião deste executivo, era preciso discutir inflação, desemprego, fome, para fazer a economia voltar a girar, e não as decisões de um ministro do STF – no caso, Alexandre de Moraes -, que dizem respeito a interesses particulares do presidente.

