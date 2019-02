Piloto Bruno Wachekoswski que caiu em Belém apresenta melhora

Bruno Alencar Wachekoswski segue internado no Hospital Metropolitano em Ananindeua com estado de saúde estável.

Ele foi internado em estado Grave , após o o acidente.

Conforme o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) , o piloto Progressense que caiu com o avião monomotor na quarta-feira (13), no bairro do Bengui, em Belém, já apresenta melhora e seu quadro de saúde é considerado estável.

A informação foi repassa para o Jornal Folha do Progresso na tarde desta terça-feira (19), pelo assessoria de Imprensa do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), situado em Ananindeua [ Região Metropolitana de Belém ].

O monomotor foi retirado de cima do telhados das residências na última quinta. A suspeita inicial é de que a queda foi causada por falta de combustível.

A Aeronáutica confirmou que iniciará apurações sobre a queda. Na ocasião, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)confirmou que a aeronave estava com a documentação regular para voos.

Por: Jornal Folha do Progresso

