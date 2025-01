Safra recorde pressiona preços da soja no Brasil

(Foto: Reprodução) – Projeções indicam safra recorde e isso está pressionando preços internos

Os preços da soja apresentaram comportamentos diferentes no mercado interno e externo na última semana, conforme apontam dados do boletim informativo do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Nos Estados Unidos, as cotações foram impulsionadas por estimativas de menor produção e por uma demanda aquecida. No Brasil, por outro lado, os valores foram pressionados pela perspectiva de uma safra recorde na temporada 2024/25.

De acordo com pesquisadores do Cepea, a liquidez esteve reduzida nos últimos dias no mercado brasileiro, já que o volume restante da safra 2023/24 é baixo e a colheita da nova temporada ainda está em estágio inicial. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) mantém sua projeção de 169 milhões de toneladas de soja para a safra brasileira 2024/25, o que representaria um recorde e um crescimento de 10,5% em relação à temporada anterior. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima um volume igualmente impressionante de 166,33 milhões de toneladas.

Os dados reforçam o otimismo com a produção nacional, mas destacam desafios no curto prazo para os preços domésticos, que podem permanecer pressionados pela ampla oferta esperada. Enquanto isso, o mercado internacional mantém o foco na oferta restrita e na alta demanda pela oleaginosa norte-americana.

Fonte: Redação/olhonoaraguaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/14:26:56

