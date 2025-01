Saiu o Listão da UEPA! Confira aprovados no vestibular 2025

Como tradição paraense, aprovação na UEPA vai ser ao som de Pinduca, ovo e trigo | Arquivo – Wagner Santana/Diário do Pará (Arquivo)

Os vestibulandos aprovados já podem conferir a lista no site oficial da universidade.

Amelhor forma de “sextar” é com muita festa e comemoração. E quando ela tem motivos, a alegria é ainda maior, como no caso dos estudantes paraenses quando aprovados no vestibular, que agitam ao som da “Marcha do Vestibular” do Pinduca e muito ovo e trigo, entre outras coisas.

Então, chegou a hora de comemorar, porque a espera acabou para os vestibulandos que concorrem a uma vaga na Universidade do Estado do Pará (UEPA)! A instituição divulgou, nesta sexta-feira (24), o listão de aprovados no Processo Seletivo 2025.

Além disso, a UEPA também divulgou o resultado do Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas, em que os candidatos dessa modalidade sentiram a mesma emoção de terem ouvido seus nomes anunciados como aprovados.

Os candidatos que aguardavam ansiosos pelo resultado já podem conferir a lista completa no site oficial da UEPA. A divulgação marca um momento especial na vida dos aprovados, que se preparam para dar um novo passo acadêmico e profissional numa das principais instituições públicas do Estado.

Mas, antes de entrar na universidade, o momento é de comemorar como manda a tradição paraense. Então, “Põe a vitrola pra tocar, podem soltar foguetes”, e comemorem muito a aprovação no vestibular da UEPA, com direito a ovo, farinha e cabeça raspada.

Para acessar o listão completo e conferir seu nome na lista de aprovados, acesse o site da UEPA.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/07:41:59

