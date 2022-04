Mais de 180 kg de maconha são apreendidos em Tailândia (PA); suspeito ofereceu suborno de 50 mil para evitar prisão

Apreensão ocorreu após denúncia anônima. — Foto: Ascom PM/PA

Droga estava escondida em residência no município de Tailândia, nordeste paraense.

A Polícia Militar divulgou apreensão de 183,75 kg de maconha no município de Tailândia, nordeste do Pará. A droga estavam dividida em 17 sacos. Dois suspeitos de tráfico de drogas foram detidos pela polícia e um deles chegou a oferecer suborno de R$ 50 mil aos policiais para não ser preso. (As informações são do g1 PA — Belém).

A polícia chegou até a droga por meio de denúncia anônima, feita na noite do último domingo (17). Foi informado que os entorpecentes estavam com um homem, residente na localidade Vila dos crentes.

Após abordagem, o suspeito alegou não estar envolvido com o tráfico de drogas, porém confessou que já havia transportado um quilo de maconha para o patrão, que mora na vila Capelão. O homem disse à PM que poderia informar o local onde o patrão escondia o entorpecente.

Ao chegar na segunda residência, a polícia encontrou o segundo suspeito que negou a acusação e autorizou que os agentes entrassem na casa para realizar buscas. Com ajuda do primeiro suspeito os policiais localizaram a maconha escondida na propriedade.

De acordo com a PM, no momento da prisão o homem ainda tentou subornar os agentes oferecendo a quantia de R $50.000,00, para evitar a prisão. Os dois envolvidos foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Tailândia para os procedimentos cabíveis.

