Santarém – Padre suspeito de pedir beijo de coroinha de 12 anos é denunciado por família

Na tarde desta quarta-feira (10), a tia e a mãe de uma coroinha de apenas 12 anos estiveram na delegacia para denunciar um padre suspeito de pedir um beijo dentro da igreja no bairro Jaderlândia, em Santarém.

Segundo depoimento da família à polícia, na terça-feira (9), por volta das 19h, a menor estava organizando o altar e ao acabar a tarefa mostrou para o padre identificado como Ivair.

Ao concordar que estava tudo correto, a menor se dirigiu para organizar as fitinhas do missal, quando o religioso se aproximou e falou no seu ouvido que queria um beijo na boca.

Neste momento, a coroinha se afastou alegando que tinha namorado. E ainda assim ele retrucou “que quando ela largasse o namorado procurasse ele”. Após o ocorrido a menor serviu durante a missa, mas notou um olhar diferente.

A vítima relatou à reportagem que não tem namorado, mas que usou do argumento para desviar das investidas do religioso. Inclusive, os assédios ocorrem desde quando ela tinha 10 anos.

Ao chegar em casa contou aos familiares que decidiram ir à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), onde o caso foi registrado como importunação sexual.

Fonte: Jornal Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2024/20:18:25

