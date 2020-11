Jovem sofre acidente com caminhonete na rodovia Translago e perde parte do couro cabeludo

Caminhonete ficou destruída após acidente — (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Acidente aconteceu no domingo (15). Jogo solidário será realizado para ajudar no tratamento da vítima. Um acidente gravíssimo ocorrido no domingo (15) deixou uma jovem sem parte do couro cabeludo em Santarém, no oeste do Pará. Para arrecadar recursos para o tratamento da vítima, familiares e amigos estão promovendo um jogo solidário.

A vítima identificada como Amanda Suelen Sousa Santos estava dirigindo uma caminhonete na rodovia Translago, próximo à comunidade Curuai, no Lago Grande. A jovem foi tentar desviar de animais na estrada e acabou perdendo o controle do veículo que capotou.

Além de Amanda, uma amiga da jovem estava no veículo. De acordo com populares, a passageira que está grávida torceu o tornozelo. Amanda se feriu com mais gravidade.

Além de perder parte do couro cabeludo, Amanda sofreu vários ferimentos no rosto. Por esse motivo, a família da jovem precisará de recursos para arcar com os custos de cirurgias reparadoras.

Um grupo de amigos de Amanda, com autorização dos familiares, está organizando um jogo solidário para arrecadar recursos para o tratamento da jovem.

Um amistoso será realizado dia 24 de novembro no Colosso do Tapajós e todos os valores arrecadados com a programação serão destinados à família da vítima, para contribuir com os tratamentos de saúde que o caso requer.

Amanda está internada no Hospital Municipal Dr. Alberto Toletino Sotelo e o quadro de saúde é estável. Ao G1, amigos de Amanda contaram que a jovem está consciente e já está conversando com familiares.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

