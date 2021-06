Fábrica clandestina de armas de fogo é fechada pela PM, no Pará

Fábrica funcionava em um casebre de madeira (Foto:Ascom/ PMPA)

Um homem foi preso na fábrica, que funcionava em uma invasão, a poucos quilômetros do centro da cidade

Uma fábrica clandestina de armas de fogo foi fechada pela Polícia Militar na manhã deste domingo (20), em Tailândia, no nordeste do Pará. A fábrica funcionava em uma invasão, a poucos quilômetros do centro da cidade. Um homem, que de acordo com a polícia seria o armeiro, foi preso. Ele não teve a identidade divulgada.

A PM informou que encontrou no local duas armas caseiras prontas e canos para outras dez além de ferramentas utilizadas na fabricação das armas. Também foram encontrados oito papelotes de pasta base de cocaína e cinco trouxinhas de maconha.

Uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) recebeu a informação sobre a fábrica clandestina e solicitou apoio para o comandante da 6ª Companhia Independente (6ª CIPM), major Corrêa. Imediatamente, guarnições foram enviadas ao local.

A fábrica funcionava em um casebre de madeira, dentro de uma invasão. Um homem, que seria o armeiro, foi encontrado no local e preso. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, para os procedimentos legais.

Armas apreendidas foram apresentadas na delegacia (Foto:Ascom/ PMPA)

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...