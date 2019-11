Santarém recebe nova consulta pública sobre Plano Estadual de Recursos Hídricos

MPF cobra gestão de recursos hídricos (Foto: Agência Brasil)

Próximos eventos acontecerão em Altamira, Belém e Marabá

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realizou, nesta quinta-feira (21), em Santarém, na região do baixo amazonas, a primeira consulta pública da 2ª etapa do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH). Nesta rodada, os eventos são voltados ao prognóstico das macrorregiões hidrográficas do Estado. O objetivo é apresentar a população uma previsão da disponibilidade Dos recursos hídricos nos próximos anos.

“O objetivo é dar um prognóstico (previsão) dos recursos hídricos do Pará, por meio de um conjunto de cenários que podem resultar em subsídios para o estabelecimento de uma situação de equilíbrio entre a quantidade de água que necessitamos e a quantidade disponível, com horizonte para cinco, 10 e 20 anos”, explica a Diretora de Recursos Hídricos da Semas, Luciene Chaves.

O PERH tem como objetivo nortear as ações do Estado na gerência dos recursos hídricos e auxiliá-lo na tomada de decisão de forma participativa e transparente. As consultas públicas favorecem o processo de conhecimento sobre o assunto e coletam subsídios em cada uma das três etapas da execução do trabalho: diagnóstico; prognóstico; e posteriormente os planos e ações.

A audiência foi o momento de ouvir os habitantes dos municípios das seguintes macrorregiões hidrográficas: Tapajós: Itaituba, Rurópolis, Trairão, Aveiro, Juriti, Jacareacanga, Novo Progresso, Belterra e Santarém; Calha Norte: Faro, Terra Santa, Oriximiná, Óbidos, Curuá, Alenquer, Monte Alegre, Prainha e Almerim; e Baixo Amazonas: Santarém, Placas, Uruará, Rurópolis, Prainha, Medicilândia, Mojuí dos Campos e Porto de Moz.

“Estamos promovendo um importante passo na direção do futuro dos recursos hídricos que temos no nosso Estado e a população paraense é ouvida e participa desse processo”, explica o titular da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro O’de Almeida.

“Nós realizamos oficinas com os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais como pescadores para que os representantes das bacias possam trazer colaborações para o Plano. Estabelecer o uso do conhecimento tradicional como uma memória biocultural é importante para o uso sustentável”, comenta a Diretora de Gestão Socioeconomica da Semas, Haydeé Marcia Marinho.

A elaboração do plano iniciou em junho de 2018. Na primeira etapa das consultas foi realizado o diagnóstico, que coleta dados socioeconômicos e ambientais, políticos, institucionais e legais, para a elaboração do PERH. Na atual etapa, além de Santarém, também haverá consultas nos municípios de Altamira, Belém e Marabá.

Calendário das consultas públicas

27 /11/19 – Altamira

Endereço: Centro de Convenções e Cursos – Auditório IAc, Dois, 530 – Premem – Altamira – PA – CEP 68372-577

03/12/2019 – Belém

Endereço – Auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará

Avenida Almirante Barroso – 1155 – Marco – Belém – PA. CEP 66093-020

05/12/2019 – Marabá

Endereço: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa – Campus Marabá. Folha 31, Quadra 7, Lote Especial, s/n – Nova Marabá. CEP: 68507-590. Marabá – PA.

Fonte :SEMAS /21/11/2019 14h44

Por Ronan Frias (SEMAS)

